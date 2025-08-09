La Policía investiga un accidente fatal registrado al mediodía de este sábado cerca del Parque de Bombas del Negociado del Cuerpo de Bomberos, en la carretera PR-486, del barrio Puente de Camuy, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 12:20 p.m. en circunstancias que todavía la Uniformada no pudo precisar. No obstante, se alertó del incidente, ya que la vía fue cerrada al tránsito en lo que se investiga el accidente.

La identidad de la víctima no ha sido revelada.

La División de Tránsito de Arecibo investiga.