El caso de un bebé de 27 días de nacido que fue diagnosticado con fractura en el brazo derecho durante la tarde de este miércoles, sigue clasificado como un incidente desgraciado, mientras el Departamento de la Familia lleva a cabo una investigación a fondo y los exámenes médicos concluyen, informó el teniente Héctor Maldonado, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Los hechos se reportaron a eso de las 6:50 p.m. del miércoles, mediante una llamada al retén de la Policía en Aibonito de parte del hospital Salud Integral de la Montaña, en Barranquitas, donde fue trasladado el pequeño por su padre biológico ya que no paraba de llorar.

El pequeño fue diagnosticado con fractura en el húmero del brazo derecho. Su condición es estable.

De la investigación se desprende que la progenitora del bebé que también reside con su padrastro, lo dejó cuidando con su abuela paterna mientras hacía unas diligencias.

Al ver que lloraba fuera de lo normal la abuela llamó a su hijo para que lo llevara al hospital.

“El caso todavía es un incidente desgraciado. La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores está entrevistando a sus vecinos (y allegados) mientras el Departamento de la Familia hace su investigación”, expuso el teniente Maldonado.

Una vez la agencia tome la decisión sobre si devuelve o no la custodia del bebé a la mamá y se analicen los resultados de los exámenes médicos, se consultará con la fiscal Fátima Chévere quien determinaría si se abre o no una investigación criminal.