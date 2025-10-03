En la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón fue ingresado ayer, jueves, Eddie J. Damudt Rosario de 19 años, imputado por cargos de maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, al no prestar la fianza de $40,000 que le señaló la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan.

Damudt Rosario fue arrestado anoche tras presuntamente agredir y empujar a su expareja.

Eddie J. Damudt Rosario, enfrenta un cargo de maltrato por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Además, se alega que le envió mensajes de textos, algunos a través de WhatsApp, y realizó llamadas telefónicas, en la cuales utilizó palabras insultantes y de menosprecio estableciendo un patrón de maltrato, que causó grave daño emocional a la víctima.

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles, estuvo a cargo de la radicación de cargos.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.