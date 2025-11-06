La jueza del Tribunal de Mayagüez, Geysa D.Villarubia Rivera, determinó ayer, miércoles, causa para juicio contra Kaleb Daniel Casablanca Rivera, de 22 años y los hermanos Billy González Robles y Christopher Ónix, de 19 y 21 años, imputados por el asesinato de de Jonathan Cruz González, de 19 años, ocurrido el 1 de agosto en la discoteca Palem Drinks & Good Vives en ese municipio, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

En la balacera cuatro jóvenes resultaron heridos.

La fiscalía de Mayagüez, que dirige la fiscal Blanca Portela Martínez, había formulado cargos contra Casablanca Rivera por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y otras violaciones a la Ley de Armas.

Mientras que los hermanos González Robles están imputados por encubrimiento, asesinato en primer grado en modalidad de cooperador y violación a varios artículos de la Ley de Armas.

La lectura de acusación quedó señalada para el 17 de noviembre y el juicio en su fondo para el 18 de diciembre.

Según la investigación del agente Gabriel Cruz Izquierdo, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, los imputados sostuvieron un altercado con Cruz González y Casablanca Vega sacó un rifle con el que realizó varios disparos dentro de la discoteca, causándole la muerte a Cruz González e hiriendo a cuatro jóvenes.