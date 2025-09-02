Durante las próximas semanas, el Departamento de Justicia (DJ) se dispone a radicar cargos por la muerte de dos hermanas en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre del año pasado cuando un conductor en estado de embriaguez les invadió el carril mientras transitaban por la carretera PR-2, en Añasco.

“El Ministerio Público continúa trabajando para hacerle justicia a Rachel García de 23 años y a su hermana, Eunice Raquel García, de 19 años, se proyecta que en las próximas semanas se radiquen cargos en este caso. Nuestro compromiso es hacerles justicia a estas jóvenes y que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable de estos actos”, reveló el DJ por escrito.

El accidente fatal ocurrió mientras Esther Rachel, de 23 años, quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel García Vázquez, de 19 años, en un Toyota Corolla del 2007, por la PR-2 en jurisdicción de Añasco, cuando otro conductor las embistió de frente.

Según indica el informe policíaco, Modesto Pérez Cortez, de 67 años y residente en el pueblo de Aguada, conducía su vehículo Kia Sportage, del 2013 y color rojo, en contra del tránsito por la mencionada vía en estado de embriaguez.

Posterior al choque, dicho vehículo fue impactado por un tercero, un Chrysler Town Country del año 2010 conducido por David Serrano, de 66 años y residente en Aguada.

El impacto frontal provocó que Esther Rachel perdiera la vida en el acto, mientras Eunice Raquel sufrió heridas críticas que, eventualmente, le ocasionaron la muerte.

El conductor arrojó.14% de alcohol en su organismo.

Por su parte, el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, reveló que ya concluyeron la investigación y entregaron a la Fiscalía de Mayagüez toda la evidencia recopilada.

“Este caso ya la Policía de Puerto Rico concluyó toda su investigación, estamos haciéndolo junto al Ministerio Público, ellos contrataron el servicio de un perito. Ya el perito hizo su labor estamos en espera de que le someta los resultados al Ministerio Público y por ende la fecha para la radicación de cargos. Está bien adelantado”, comentó Zeno Santiago.