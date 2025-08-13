Un conductor de una red de transporte privado se querelló esta mañana tras ser víctima de “carjacking” mientras llevaba a un pasajero de Toa Baja a Trujillo Alto.

Según la querella, a eso de las 8:00 a.m. de hoy, miércoles, mientras laboraba para Uber en su vehículo Mitsubishi Eclipse Cross, color gris claro y con la tablilla JMF-367 y transitaba por la intersección de la carretera PR-181 y la avenida Park Gardens, el pasajero lo encañonó con un arma de fuego para anunciarle el asalto.

El delincuente se apropió de su teléfono celular y su cartera con documentos personales, además de su vehículo cerca del residencial Park Court, en Río Piedras.

La División de Robos del CIC de San Juan continuará con la pesquisa.