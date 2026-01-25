Agentes de la Policía investigaron un choque de carácter grave reportado en la tarde de ayer, sábado, en el kilómetro 14.2 de la carretera 174, en Guaynabo.

Según la información del reporte preliminar, una conductora identificada como Claribel Román Calderón, de 35 años, transitaba en un Toyota Corolla azul, del año 1999, por la mencionada vía de rodaje en dirección de Aguas Buenas a Bayamón y al llegar a ese kilómetro, por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario, impactando con la parte frontal de su vehículo a una guagua Toyota Tacoma gris, del año 2021, que conducía Alejandro G. Pérez Ortega, de 24 años.

PUBLICIDAD

Como resultado del choque, los pasajeros del Toyota Corolla, un menor de 11 años y dos menores de 13 años, resultaron con heridas. Fueron transportados al Centro Médico de Río Piedras, donde se indicó que dos de los menores tienen heridas de gravedad.

En la mañana de hoy, domingo, se informó que los menores, dentro de su condición, se encuentran estables.

Además, el reporte indica que al conductor Pérez Ortega se le hizo la prueba preliminar de aliento, y arrojó 0.0% de alcohol.

A la conductora se le hizo la prueba de alcohol en la sangre. Los resultados se reportarán más adelante.

Ambos vehículos fueron ocupados y llevados hasta la división, para propósitos de investigación.