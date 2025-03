Mientras un grupo de ambientalistas reclaman que las labores de construcción de un paseo para ciclistas en el área de Rincón se llevan a cabo sin contar con los permisos adecuados, el alcalde de ese municipio, Carlos López Bonilla, aseguró que la obra cuenta con todos los documentos y autorizaciones, incluso del gobierno federal, para su implementación.

Unas siete personas fueron arrestadas esta mañana en medio de manifestaciones en protesta por la tala de árboles que catalogaron como un crimen ambiental. La protesta comenzó desde horas de la madrugada y los manifestantes lograron bloquear el paso de un “digger” (excavadora).

PUBLICIDAD

“Por lo menos, hoy tuvimos éxito. Hoy se detuvo la obra, porque ellos no trabajaron. Así que por lo menos estas manifestaciones están dando frutos”, celebró la líder comunitaria Annette Blasini, portavoz de la Coalición Paseo Responsable, que reúne a varios grupos ambientalistas de Rincón.

“Lo que no queremos es que se sigan cortando árboles. Rincón es una comunidad que ama la naturaleza, somos bien pacíficos, vivimos felices aquí, y el que nos vengan a quitar nuestra naturaleza es casi como un acoso personal, porque nosotros disfrutamos de esto, y el turismo disfruta de esto. Rincón es un pueblo turístico y vienen aquí por toda la naturaleza que tenemos, y nos van a quitar mucho de la naturaleza”, destacó.

Otro de los presentes se subió a un árbol de roble. ( Captura )

Blasini condenó que los trabajos de tala y excavación son ilegales “porque los permisos son ilegales. No hay deslindes, tampoco han hecho vistas públicas. Nuestro reclamo es legítimo”.

Aseguró que el permiso bajo el cual se están haciendo las obras “está nulo desde el 2022”, y “la declaración de impacto ambiental es del 2003, creo, que eso también tiene que volver a hacerse”.

“Ellos han ido sacando los permisos a través del tiempo, pero como ha pasado tanto tiempo con ese proyecto, se han ido venciendo. Y lo más importante es que ha ido cambiando el plano. O sea, que no le han presentado a la comunidad el plano nuevo en unas vistas públicas. Y los permisos que obtuvieron, ya casi todos se han vencido”, indicó Blasini.

Además, expresó la preocupación porque en los documentos del proyecto se establece que estarían quitando “casi 300 árboles” en unas “vías de áreas verdes, de bosques frondosos”.

PUBLICIDAD

Entre los reclamos de los manifestantes figura el que se lleve a cabo un deslinde en la zona. ( Juan_Luis_Valentin )

Denunció además la construcción de una muralla de cemento de seis pies de alto cerca de la playa María, sobre el que iría parte del paseo y que va a tener unas vallas de protección, que “nos va a quitar el acceso a esa playa”.

Además, alertó que el proyecto podría afectar “unos yacimientos indígenas… y una piedra, un petroglifo en la costa, y eso se tiene que proteger”.

“La comunidad está de verdad indignada porque Rincón no se merece esto, ni Puerto Rico, porque Rincón es de Puerto Rico y del mundo”, insistió, al tiempo que llamó al alcalde de Rincón a que “defienda los recursos naturales de Rincón”, y a las agencias pertinentes a “que den la cara porque están haciendo algo ilegal”.

Alcalde defiende el proyecto

Entretanto el alcalde de Rincón lamentó la situación y aseguró que el proyecto objeto de la disputa lleva años trabajándose. Dijo que sí se han celebrado vistas públicas y que se ha velado por los recursos naturales, incluyendo la reforestación.

Además, aseguró que se trata de que tiene el aval de las autoridades federales y estatales que cuenta con todos los permisos necesarios para su construcción.

“Nadie se va a arriesgar a hacer un proyecto federal que no tenga los endosos que se requiere. Inclusive yo me he puesto a leer los endosos, todos, de Recursos Naturales y son bien estrictos con este proyecto. Este proyecto tiene un arqueólogo que está todo el tiempo, una arqueóloga que está trabajando en el proyecto. Tiene arbolistas, tiene biólogos. O sea, personas con la capacidad y la preparación para trabajar en todo lo que pueda pasar durante el trayecto de este hermoso proyecto para Rincón”, afirmó.

PUBLICIDAD

En un comunicado de prensa. López Bonilla amplió la información al asegurar que “hay un plan de mitigación amplio, son $10,806,117 de inversión, y se comenzó en febrero de 2024. El mismo contará con una amplia ruta escénica a la costa partiendo del Complejo Sunset Village en el Barrio Ensenada”.

La ruta transcurre por la Playa Club Náutico, Reserva Natural Tres Palmas, Playa Escalera, el Faro hasta llegar a la Planta Nuclear Bonus en el barrio Puntas.

Dijo que el paseo contará con carriles exclusivos y fomentará el uso de medios de transportación no motorizados de forma segura, con el fin de disfrutar las vistas de la costa, lugares de interés histórico y cultural.

En lo que respecta a la tala de árboles, explicó que “hay muchos árboles ahí que son acacias blancas, que están marcados, que se van a retirar y se van a sustituir. Ellos van a sembrar aproximadamente 368 nuevos árboles que son árboles nativos durante todo el trayecto del proyecto”.

López Bonilla aseguró, además, que las personas no perderán el acceso a la playa en el área donde se espera construir el muro. Dijo que muchos de los ambientalistas participaron de las reuniones que se llevaron a cabo y que, incluso, se acogieron algunas de sus recomendaciones.

“Cuando llevaron esa objeción, esa construcción se bajó de intensidad y de nivel. Y ellos estuvieron de acuerdo con (la Autoridad de) Carreteras (y Transportación) de que se bajara el nivel. O sea, se ha tratado de buscarle la forma y manera de que ellos han estado envueltos en la participación del proyecto, y se les ha escuchado. Inclusive había un área donde había un mirador, frente del domo, y ese mirador se elimina a petición de ellos. O sea, que se ha buscado complacer en todo lo más que se ha podido durante el proyecto. Se ha escuchado a los grupos en las vistas”, señaló el ejecutivo municipal.

PUBLICIDAD

En cuanto al calendario de la obra, López Bonilla detalló que estima que el proyecto tomará alrededor de dos años en completarse la primera fase.

“Luego, se proyecta continuar con fases posteriores que permitan extender el paseo hasta sectores como Punta del Mar, y eventualmente conectarlo con otros municipios aledaños, fomentando así un corredor que beneficie no solo a Rincón sino a toda la región oeste de Puerto Rico”, precisó.

“Lo que pedimos a toda nuestra gente es entendimiento, que estudien el proyecto, que conozcan el proyecto”, afirmó López, agregando que “no hay problema ninguno en buscar un entendimiento” con los manifestantes.

Primera Hora contactó también a la Autoridad de Carreteras y Transportación, y se indicó que su director ejecutivo y también secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ingeniero Edwin González Montalvo, no estaba disponible al momento.