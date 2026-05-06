( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez el 29 de abril, en la calle Condado, detrás de la tienda Always 99, en Santurce.

Edith Martin Ríos de 38 años, fue reportada como desaparecida por su expareja David Rivera Rodríguez.

La mujer fue descrita como de tez trigueña, ojos y cabello color marrón, 5′ 2″ de estatura y 125 libras de peso.

Martín Ríos vestía una blusa sin mangas color crema, con falda corta del mismo color, tenis negros, peluca color negra y roja y tiene cicatrices en ambas manos.

Si usted conoce el paradero de esta mujer comuníquese con la línea confidencial de la policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.