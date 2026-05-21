Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Caguas, solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a José Luis Martínez Vázquez, de 51 años, quien fue visto por última vez el 16 de mayo, en Cidra.

Su esposa, que lo reportó desaparecido ayer, miércoles, les informó a los investigadores que el nombre salió en la noche de su residencia en el sector San José del barrio Rabanal, en Cidra y no ha regresado.

Martínez Vázquez, fue descrito como de tez blanca, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía una gorra negra, camisa color vino, un pantalón corto negro, sandalias tipo crocks color negro.

Si lo ha visto o conoce de su paradero llame a la línea confidencia de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.