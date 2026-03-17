Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo solicitan la cooperación de la ciudadanía para identificar el cadáver de una persona hallado calcinado dentro de un vehículo, el 10 de marzo, en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-145 del sector Ventana, en Morovis.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando la Policía fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un vehículo incendiado.

Cuando los bomberos extinguieron el fuego encontraron un cuerpo totalmente calcinado en el interior de un Kia Soul, color gris claro y del año 2019, que figuraba hurtado del área de Santurce.

Se exhorta a cualquier persona que tenga información que ayude a la identificación o al esclarecimiento de este asesinato, a comunicarse con la agente investigadora Joyce M. Moody González al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1512 o 1513.

También puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.