La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Carolina continúa corroborando con evidencia las versiones ofrecidas en torno al caso de un niño que resultó con quemaduras en una pierna, en circunstancias que se encuentran bajo pesquisa, en el apartamento donde vive con su madre y hermanos, en el residencial Jesús T. Piñero, en Canóvanas.

“Tenemos la versión de mamá que se entrevistó, ciertamente es información que yo no puedo proveer y va a ser corroborada su versión con la investigación. Yo no me baso nada más en lo que mamá me diga yo tengo que corroborar los elementos”, comentó la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, inspectora Mabel Oliveras.

Esta pesquisa puede tomar tiempo ya que hay que esperar a que el menor se recupere para gestionar una entrevista. “Hay que esperar que el niño esté estable, por eso es que yo digo que conlleva un poquito más de investigación”.

De acuerdo con la querella de la Policía de Puerto Rico, el jueves, 4 de septiembre, una trabajadora social de la oficina del DF en Canóvanas, había citado a la progenitora del niño de cinco años, ya que una maestra los alertó que la abuela materna acudió al plantel para excusarlo por un tiempo y encontró la conducta sospechosa.

Durante la reunión la mujer de 22 años llevó al niño a la oficina con un vendaje en la pierna derecha, donde al ser cuestionada indicó que sufrió una quemadura el 27 de agosto en horas de la tarde en su hogar y admitió que no lo había llevado a recibir asistencia médica.

La empleada siguió el protocolo en estos casos notificando a la Policía y el menor fue trasladado al Hospital Pediátrico.

El DF tomó la custodia del niño y la de sus hermanos de 1, 2, 3 y 6 años, quienes se encuentran en buen estado y protegidos con recursos familiares.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó en declaraciones escritas que la pesquisa que llevan a cabo sigue activa.

“Este hecho en particular fue denunciado a las autoridades pertinentes -incluyendo al DF- por una trabajadora social de la escuela del menor, inmediatamente advino en la sospecha sobre un acto irregular. El DF asumió la custodia de este menor y sus cuatro hermanos. Estos últimos se encuentran en buen estado y protegidos con recursos familiares”, destacó.

La madre cuenta con casos previos, “por lo que ha estado bajo un plan de acción protectora. La investigación con familiares, allegados y otros componentes continúa”.

“Hay que corroborar esos referidos, porqué fueron, si identificaron algún tipo de maltrato, El Departamento de la Familia determinará porqué se quedaron con la investigación, dirán qué plan de acción ellos tomaron, todo eso el Departamento de la Familia lo tiene que responder”, agregó la inspectora.

Los investigadores esperan por el expediente médico para conocer el diagnóstico, si está en peligro de que se le ampute la pierna y si presenta lesiones o fracturas de fechas anteriores y por entrevistas a los médicos que lo atienden.

Por el momento no se conoce su diagnóstico médico.