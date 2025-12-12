Un ciclista resultó con heridas de gravedad en un accidente de tránsito reportado a las 9:48 de la noche del jueves en la esquina de las calles 50 y 9 frente a la Cuesta Casiano en la urbanización Rexville, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, se alega que Ramón Ríos de 63 años, pedaleaba en su bicicleta cuando se quedón sin frenos y al llegar a la intersección no pudo maniobrar, chocando con la puerta del chofer de una guagua Suzuki FX4 color gris, que era conducida por Janaya Padilla de 22 años.

Como resultado del impacto, el ciclista resultó con una herida en la cabeza, siendo transportado por paramédicos hasta el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras donde se le diagnosticó sangrado craneal. Su estado es crítico.

La agente Yarine Santos adscrita al precinto de Bayamón Oeste y el fiscal Alberto Cruz, están a cargo de la investigación.