Un ciclista resultó herido esta mañana tras ser impactado por un conductor sin socorrerlo, en la intersección del puente del camino Los González con la calle Juan D. Lefebre, en Cupey.

La llamada de alerta sobre el accidente clasificado como un “hit and run” se recibió a las 8:00 a.m. de hoy, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El ciclista herido fue identificado como Ernesto García de 50 años. Los paramédicos lo trasladaron a una sala de emergencia del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición crítica.

Los investigadores intentan localizar cámaras de seguridad en esa área en busca de la descripción o tablilla del vehículo.

La agente Ana Quiñones Trinidad, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el agente Pablo Feliciano Pérez, de la División de Patrullas de Carreteras, tienen a cargo la pesquisa.