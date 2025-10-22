Un tramo de la carretera PR-140 en el kilómetro 62.0, en Barceloneta se encuentra cerrado al tránsito ya que dos postes del tendido eléctrico se partieron y provocaron que el tendido eléctrico y de telefonía cayera sobre el pavimento.

A eso de las 10:12 a.m. de hoy, miércoles, se recibió la llamada de alerta. De inmediato no se informó qué causó el incidente.

El agente Carlos Cortés, informó que en la escena se encuentra personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, la Policía Municipal y de LUMA Energy, para atender la situación.

La Policía exhortó a los conductores a manejar con precaución y tomar rutas alternas mientras culminan las labores en el área.