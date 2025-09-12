La Policía de Puerto Rico informó esta tarde el cierre de un tramo de la carretera PR-111 la altura del kilómetro 51 en el barrio Caguana, en Utuado, debido a un deslizamiento de terreno.

Un conductor que transitaba por el lugar alertó sobre la situación, la cual provocó el cierre temporero de la vía de rodaje mientras se limpia la vía y se aseguran que no representa un peligro para los conductores.

El agente Luis Hernández Santiago, adscrito al Precinto de Ángeles, se movilizó a la escena al igual que el personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Utuado.

Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas y a manejar con precaución debido a las condiciones del tiempo.