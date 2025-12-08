Agentes de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investigan el caso de un camión incendiado en el kilómetro 24.7 de la autopista Luis A. Ferré, kilometro 24.7, en dirección hacia San Juan.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, el incidente ocurrió antes del peaje de Caguas Sur y cerca de la Salida 23 hacia San Juan.

El mismo está obstruyendo la vía de rodaje por lo que se les recomienda a los conductores a ejercer la precaución y cautela.

Se recomienda con ruta alterna la carretera PR-1 mientras se remueve el vehículo pesado.

No se informó si hay personas heridas o afectadas.

Bomberos y rescatistas de otras agencias de emergencia se encuentran atendiendo la situación que ha ocasionado gran congestión de tránsito.