Un tramo de la carretera PR-30, en ambas direcciones, a la altura del kilómetro 8, en jurisdicción de Gurabo, está cerrado al tránsito mientras personal de LUMA Energy instala postes del tendido eléctrico.

No se precisó el tiempo que tardarán en realizar las labores en la transitada vía.

Agentes adscritos a la Unidad de Motociclistas del área de Caguas, exhortaron a los conductores a tomar como ruta alterna la carretera PR-189.