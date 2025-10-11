Un tramo de la autopista José de Diego (PR-22), jurisdicción de Bayamón, fue cerrado al tránsito, debido a que se reportó un derrame de aceite, informo la Policía.

El tramo afectado es el kilómetro 11.9, en dirección de Arecibo hacia San Juan. Este kilómetro se encuentra cerca a la salida de la carretera PR-5, en Bayamón.

EL informe policiaco indica que “se estarán cerrando los carriles que conducen hacia esa dirección, debido a que esto (el derrame de aceite) ha provocado que varios vehículos se accidenten en los kilómetros 11.7 en adelante. Se advierte a los conductores que ejerzan precaución en el área, en lo que se culminan las labores de limpieza".

Agentes de la División de Autopista Buchanan están en la zona.