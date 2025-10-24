Las autoridades informaron el cierre de un tramo de la carretera PR-2 entre los kilómetros 2.13 al 2.17, en dirección de Ponce a Peñuelas, mientras se limpia un derrame de aceite.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y de otras agencias se encuentran a cargo de las labores. No se informó el origen del derrame.

La Policía de Puerto Rico estableció un desvió por la salida del barrio Tallaboa como ruta alterna.

Se exhorta a los conductores a ejercer precaución y paciencia mientras se completan las labores, ya que hay congestión vehicular en la zona.