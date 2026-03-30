El Negociado de Patrullas de Carreteras informó el cierre de tres de los cuatro carriles del expreso Las Américas (PR-18) en el kilómetro 1.2, en dirección de San Juan a Caguas, luego que un camión derramara la carga que transportaba.

Como resultado, el tramo permanece con tres carriles cerrados y un solo carril abierto al tránsito mientras se remueven las piedras, brea y otros materiales.

Se recomienda a los conductores a tomar rutas alternas.