Cinco hombres se declaran culpables por tráfico ilegal de aves en Puerto Rico
El esquema involucraba varias especies protegidas.
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Las autoridades federales informaron que cinco hombres residentes en Puerto Rico se declararon culpables por traficar aves migratorias y beneficiarse económicamente de esas actividades ilegales.
Según el informe de las autoridades federales, todos los implicados admitieron haberse enriquecido injustamente mediante el tráfico, captura, atrapamiento, venta e intercambio de aves migratorias.
“Los acusados capturaban y poseían aves migratorias; las mantenían ilegalmente en alojamientos temporeros; las ofrecían a la venta en grupos privados de internet; las vendían a compradores locales; negociaban los precios; y realizaban pagos y recibían dinero por el tráfico de aves migratorias en Puerto Rico y otros lugares”, lee el informe.
Los acusados fueron identificados como: Héctor Rivera González, quien se declaró culpable el 22 de mayo de 2026 por violar la Ley del Tratado de Aves Migratorias. Será sentenciado el 7 de agosto de 2026 y enfrenta hasta dos años de prisión. Ricardo Morales-Colón, quien será sentenciado el 17 de junio de 2026; Derline Cordero-Galloza, que será sentenciado el 29 de junio de 2026; Ezequiel Muñiz-Salas, que será sentenciado el 17 de junio de 2026; y Edison Pérez-Collado, quien se declaró culpable el 23 de abril de 2026 y será sentenciado el 9 de julio de 2026.
Entre las especies involucradas en el esquema figuraban patos Bahama Pintail, patos Northern Pintail, patos Black-bellied whistling, Blue-wing Teal y palomas White-crowned, entre otras aves migratorias.
El caso fue procesado por el fiscal federal auxiliar Seth Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.