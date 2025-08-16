Un hombre fue víctima de robo armado anoche, en Carolina, tras encontrarse con personas quienes contactó en las redes sociales para venderles joyería, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El perjudicado estaba vendiendo prendas en Facebook y, así, alguien se comunicó con él para adquirirlas, por lo que lo citó en el estacionamiento de un centro comercial.

“Al llegar al lugar, (el perjudicado) fue abordado por dos individuos, quienes, bajo intimidación con armas de fuego, le ordenaron que los dejara subir a su vehículo, un Honda Accord gris del año 2016, a lo que el hombre accedió”, relató la Policía.

Los asaltantes lo obligaron a conducir hacia la carretera PR-26. Cuando estaban cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, le hurtaron dos cadenas, un reloj, pulseras y cerca de $5,300 en efectivo. También, le robaron tarjetas de crédito, documentos personales y un arma de fuego negra Glock 23, para la cual el perjudicado posee licencia de uso.

Sin embargo, el perjudicado escapó, pues al llegar al marginal de Los Ángeles, aceleró el vehículo y, en la intersección con la calle Sol y frente a una gasolinera, se lanzó al pavimento. Reportó el crimen a eso de las 9:12 p.m.

“El auto continuó su marcha, impactando un objeto fijo. En ese momento, los sospechosos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron del lugar”, reportaron las autoridades.

El perjudicado no resultó herido de bala.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la pesquisa.