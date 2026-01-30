Agentes del Distrito de Rincón investigan una querella radicada por un ciudadano que encontró hoy parte de una osamenta en el kilómetro 15.6 de la carretera PR-115, del barrio Ensenada.

El querellante le notificó a los policías que, mientras cortaba la grama, encontró un cráneo que aparenta ser de humano, según el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La División de Homicidios de Aguadilla, junto al fiscal de turno, se movilizaron a la escena para investigar.