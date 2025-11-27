Un conductor radicó una querella de apropiación ilegal de un arma de fuego del interior de su automóvil al percatarse esta mañana que no estaba donde la dejó.

Según manifestó el querellante, debajo del asiento del conductor de su vehículo Mitsubishi Mirage, color gris oscuro y del año 2024 y gris oscuro, guardó un rifle marca Diamondback Firearms modelo DB-15, calibre 223-5.56, y alguien se lo hurtó.

El carro estuvo estacionado en la calle Aldea desde las 12:00 de la medianoche hasta las 3:00 de la madrugada, mientras él se encontraba compartiendo con amistades en los predios de la Plaza del Mercado en Santurce.

Sin embargo, cuando el perjudicado se despertó hoy y verificó su vehículo se percató que su arma no estaba.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan, tiene a cargo la pesquisa.