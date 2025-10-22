El caso de un hombre cuyo cadáver en estado de descomposición fue hallado en la mañana del 25 de agosto en la calle Otawa dela urbanización Las Américas, en Puerto Nuevo, fue reclasificado este miércoles, como un asesinato.

La autopsia realizada por el patólogo Javier G. Serrano del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza y un trauma toráxico.

El cuerpo fue localizado a eso de las 10:12 a.m. a orillas de un río con la cabeza y parte del torso cubiertos con una bolsa color negro.

El occiso fue identificado como Allen Abner Ferris Meléndez de 32 años.

El agente Michael Figueroa y la fiscal Noemí Ruiz, investigaron la escena.

En lo que va de año se han reportado 364 asesinatos, una diferencia de 32 menos, si se comparan con el mismo período en el 2024.