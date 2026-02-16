Un ciudadano se querelló de que fue víctima de una golpiza durante la tarde de ayer, domingo, en una gomera localizada en la avenida Turabo, en Caguas, mientras reclamaba una garantía.

Según la querella, a eso de las 3:00 p.m. el conductor llegó al negocio para reclamar la garantía de una goma comprada previamente.

El dueño le informó que no procedía el desembolso del dinero y presuntamente agredió al cliente en el rostro y otras partes del cuerpo.

Posteriormente, dijo que uno de los empleados del taller lo atacó con un casco de motor y luego con un palo de madera, despojándolo de $500 en efectivo que tenía en los bolsillos y de una cuchilla multiusos.

El perjudicado presentaba hematomas en ambos lados del rostro, así como laceraciones en las manos y en la pierna derecha. Este le señaló a los policías que acudiría a recibir asistencia médica por su cuenta.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.