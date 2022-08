El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, abogó hoy para que las compañías privadas de seguridad asignen más recursos, adiestramientos y mejores salarios a sus empleados a raíz del crimen de un guardia de seguridad ocurrido el sábado en el Distrito T-Mobile frente al estacionamiento magenta, en Santurce.

“Este caso nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vida. Ese joven no pudo salvar su vida, y si alguien más hubiese estado en riesgo, él no tenía las herramientas para repeler la agresión como corresponde. Recordemos siempre que el delincuente no discrimina por el uniforme. Para el delincuente, el uniforme de seguridad es una amenaza”, declaró Torres Meléndez, en un comunicado de prensa.

El guardia de seguridad Alby Ordanis Rosa Velázquez de 34 años, recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del cuello que le ocasionó la muerte, tras un altercado que culminó con la expulsión del ahora imputado del negocio por otros de sus compañeros.

En la escena se recuperaron como evidencia tres casquillos de bala de calibre 9 milímetros que se presume fueron hechos a los neumáticos del sospechoso por otros oficiales de la seguridad para evitar que huyera en su camioneta marca Toyota Tacoma, los cuales arrestaron a Joaquín Alexander Cruz Jiménez de 46 años, quien poseía un abultado expediente criminal estatal y federal.

Torres Meléndez exhortó a los patronos a que dirijan sus esfuerzos en ayudar a su personal en el trámite para poseer licencia de armas. “Más personas adiestradas y armadas es sinónimo de seguridad. ¿De qué te vale tener un guardia de seguridad desarmado y uniformado? ¡Es un blanco fácil! De la misma forma, ¿de qué nos vale prohibir la entrada de personas decentes armadas a establecimientos o agencias gubernamentales, cuando no tenemos el coraje de hacerle ese reclamo a los delincuentes? La política de desarmar al decente y no al delincuente, tiene que cambiar”, destacó.

También enfatizó en que se debe aprobar el proyecto de enmiendas a la Ley 168-2019 (Ley de Armas de Puerto Rico) que está ante la consideración de la Cámara de Representantes, para permitir la portación de dos armas de fuego.

En cuanto a la empresa privada, Torres Meléndez manifestó que “hoy le toca dar un sentido pésame a una familia que esperaba con ansias la llegada del guardia de seguridad. La empresa privada debe enfocarse en más recursos, adiestramientos y mejores salarios para la primera línea de defensa, todos esos recursos de seguridad que tenemos en las urbanizaciones, centros comerciales, agencias gubernamentales, universidades, banca y restaurantes, entre otras entidades. Repito, el delincuente no hace excepción con el uniforme”.

Codepola, se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas.