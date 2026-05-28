Integrantes de La Colectiva Feminista en Construcción llevan a cabo una manifestación en la mañana de hoy jueves frente a la oficina de Administración de Tribunales en la Milla de Oro, en Hato Rey, bajo el lema “Estado Feminicida”.

La protesta tiene el motivo de censurar las decisiones judiciales tomadas previo al feminicidio de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años, quien fue perseguida, chocada y asesinada por su expareja quien se privó de la vida, al mediodía de este martes, en la salida del expreso Román Baldorioty de Castro a la carretera PR-2 en dirección de Carolina a Río Piedras.

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Surgió de la investigación que existía una orden de protección a favor de la víctima que fue expedida en marzo y venció el 14 de abril de este año. La jueza Geisa M. Marrero Martínez, vio la vista en su sala y determinó no extender su vigencia por falta de motivos suficientes.

En su publicación en Facebook se indicó que este no es un caso aislado, pero solo trascienden a la luz pública cuando son asesinadas.

Manifestación de La Colectiva Feminista en Construcción por decisiones judiciales tomadas antes del feminicidio de Gemillies Lozada, en Carolina. ( Captura de facebook )

“Esto se trata de un patrón que las organizaciones feministas llevamos — no solo nombrando y denunciando por años ante oídos sordos e indiferentes — si no proponiendo ideas y vías concretas de acción desde la *prevención*. Nosotras, a diferencia de nuestro gobierno, NOS NEGAMOS a normalizar la crisis de violencia de género que nos arropa", indica la publicación.

La Colectiva Feminista en Construcción se manifestó frente a la oficina de Administración de Tribunales en Hato Rey, bajo el lema “Estado Feminicida”. ( Captura de Facebook )

La hermana de la víctima Génesis Lozada, expresó en la escena a periodistas que pesar de que tenía su corazón destruido tenía el deber de levantar su voz para exigir que “ya basta de tanta violencia doméstica en nuestro país”.

“Ella tenía miedo, lamentablemente él se pasaba persiguiéndola, iba hasta la casa de nuestros papás, en uno de los últimos incidentes él quería llevarse los nenes a la fuerza y ella no se lo permitió y él le faltó el respeto en nuestra casa. Ella tomó la decisión de radicar una orden de Ley 54 la cual no se la aprobaron”, reveló.

La pareja mantuvo una relación de seis años, hasta enero de este año cuando se separaron, procreó a dos hijos de 4 y 5 años.

“Exigimos rendición de cuentas ante la inacción y la falta de urgencia para atender de manera estructural este asunto que, literalmente, es de vida o muerte para nosotras”, agregaron en Facebook.