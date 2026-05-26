Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Puerto Nuevo, investigaron una querella por fraude, reportada a las 11:55 de la mañana de hoy, martes, por la compañía Climaire Air Conditioning, localizada en Puerto Nuevo.

Según informó el querellante, fue víctima de fraude en la venta de consolas de aire acondicionado, por la suma de $45,540.

De acuerdo al perjudicado, para realizar dicha compra presuntamente utilizaron tarjetas de crédito clonadas.

El agente Janisel Casiano, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó el caso y lo refirió al personal de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del CIC de San Juan.