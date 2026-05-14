Una pareja de comerciantes de origen oriental vivieron momentos de terror, tras ser agredidos en medio de un robo domiciliario, reportado en la tarde de ayer, miércoles, en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina.

Los asaltantes empujaron a los residentes y a la mujer le colocaron cinta adhesiva en la boca para que dejara de gritar por ayuda.

La querellante le narró a los investigadores que mientras se encontraba con su esposo en su apartamento escucharon que alguien tocó a la puerta en varias ocasiones, al abrir, irrumpieron tres enmascarados, los cuales la empujan para que entrara.

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Dos de ellos se le lanzaron encima y el tercero la amordazó con cinta adjesiva color gris.

Los delincuentes se apropiaron de $150,000 en efectivo, prendas y una pistola Glock de calibre .40 que estaba sobre la caja fuerte, para la cual el ciudadano tenía licencia vigente.

Al escuchar los ruidos, una vecina de 83 años, salió al pasillo donde se encontró con los asaltantes, quienes le arrebataron de la mano un teléfono celular valorado en $1,300.

El matrimonio no quiso ser transportado a un hospital para una evaluación médica.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomó 72 fotos de la escena y levantó varias piezas de evidencia.