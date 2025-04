El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, aseguró hoy que su administración está tomando los pasos necesarios para un “cambio en la cultura”, en específico a lo que respecta a la interferencia de políticos o de La Fortaleza en cuando a nombramientos en posiciones de liderato, en este caso en la rama investigativa.

Durante su conferencia de prensa semanal, aceptó que ha recibido llamadas y “recomendaciones” sobre candidatos para ciertas posiciones, los cuales se evalúan, en referencia a el traslado del capitán Raúl Negrón Caldero, como director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en sustitución del inspector Robert Ramos, designado a coordinador de los CIC a nivel isla y del traslado del inspector Jesus Cruz, para dirigir el CIC de Humacao.

González Falcón rechazó ofrecer el nombre del senador o legislador que lo llamó, sobre quién lo llamó del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y ni tampoco aceptó o negó si el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se comunicó con él sobre los traslados.

“No voy a permitir influencias de afuera dictar qué hacemos en la Policía de Puerto Rico...yo he escuchado varias veces comentario de que aquí se trabaja así, eso no significa que nosotros tenemos que seguir trabajando así. Va a haber cambios, estamos cambiando una cultura y vamos a asegurarnos de que la Policía de Puerto Rico haga las cosas de manera correcta porque no hay espacio para eso en la Policía, nosotros tenemos un trabajo, tenemos una misión, no podemos jugar con las vidas y la seguridad del país”, sostuvo.

Todavía esos cambios están bajo evaluación, respondió.

“Desde el día uno, desde que tomé el puesto de comisionado de la Policía de Puerto Rico, fui bien claro que las decisiones de mover personal, todas iban a ser estratégicas, poniendo al personal correcto en las sillas correctas y ese es mi compromiso y voy a seguir haciendo eso. Sí, siempre recibimos llamadas o recomendaciones de candidatos y lo evaluamos, pero eso no significa que vamos a tomar cualquier acción basada en cualquier recomendación”, sostuvo González Falcón.

Blue Flu

Sobre un movimiento que cobró auge en los pasados días para irse de brazos caídos durante las manifestaciones de 1 de mayo y en el cierre de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en Mayagüez, por el retraso de ocho semanas en el pago de horas extra, en reclamo de un aumento salarial y sobre un retiro digno dijo que no estaba al tanto.

“No he escuchado nada sobre ese asunto”.

A su vez, reconoció que se les adeuda a los policías el dinero de horas extra ya que en el presupuesto aprobado el año pasado no se calculó apropiadamente y ya para este mes se quedaron sin dinero para cubrir esa partida de dinero.

“Tenemos muchos menos policías en la calle que los obliga a muchos de los compañeros a trabajar horas extra, específicamente cuando hay servicios especiales como esta semana que vamos a tener una gran cantidad de personal en las justas en las manifestaciones de mayo uno”, replicó al justificar que se tienen que cubrir más turnos debido a la falta de personal.

Por tal razón, dijo que a través del DSP para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asigne el dinero para cubrir hasta el cierre del año fiscal en junio.

Seguridad el 1 de mayo y justas

Sobre la marcha y manifestación con motivo del Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, convocada por la Central Puertorriqueña de Trabajadores y la Unión Independiente Auténtica de la AAA, el coronel Orlando Rivera, comandante de área de San Juan, explicó que el punto de encuentro será en la intersección de las avenidas Gándara y Juan Ponce de León, en Río Piedras.

A eso de las 10:00 a.m. marcharán por la avenida Ponce de León, doblan a la izquierda en la calle Coll y Toste y luego a la derecha en la avenida Luis Muñoz Rivera para llegar al Departamento del Trabajo donde se harán unas expresiones, toman la avenida Ponce de León hacia la avenida Franklin D. Roosevelt, en Hato Rey, donde darán sus mensajes oficiales frente al edificio donde están las oficinas de la JSF.

Se calcula que la actividad termine a eso de las 12:30 p.m.

La Policía Municipal de San Juan estará investigando las querellas que surjan debido a que el personal será a signado al plan de seguridad.

“Se nos asignó la escolta completa desde la Universidad de Puerto Rico por toda la (avenida) Ponce de León, esto va por nueve intersecciones hasta culminar en la Junta de Control Fiscal, ya nuestro personal está separado para eso”, comentó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras.

También se ampliará la vigilancia con apoyo de la Unidad de Motociclistas desde el día anterior en los dos extremos del Túnel Minillas, en Santurce y el puente Dos Hermanos, donde se movilizará una unidad de alcohol.

Además, habrá vigilancia en la avenida Jesús T. Piñero y los expresos Las Américas y José De Diego (PR-22).

“Nuestro personal ya está adiestrado, lo hemos coordinado anteriormente y esperemos la cooperación de todos para que todo transcurra sin inconvenientes’, aseguró Zeno.

Mientras que, este jueves hasta el sábado, día del cierre de las justas, se implementará un plan de seguridad en el pueblo de Mayagüez, donde se van a instalar tres tarimas con igual cantidad de puntos de cotejo, lo que conllevará el cierre del casco urbano, informó la coronel Janice Rodríguez, comandante de área de Mayagüez.

También destacaron policías en las áreas de competencias deportivas para un total de unos 840 agentes, para dicho plan de seguridad de diez días y cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Mayagüez y agencias federales.

Policías del Negociado de Patrullas de Carreteras fueron asignados a ocho intersecciones para garantizar a los conductores que lleguen a sus destinos libres de contratiempos y estarán pendientes a aquellos que lo estén haciendo en estado de embriaguez.

Dos unidades móviles unidades móviles conocidas como DUI Vans (Driving Under de Influence), fueron asignadas a esa zona.