Los amantes de la música que se han quejado durante años de las comisiones que cobra Ticketmaster por las entradas de los conciertos seguramente se están deleitando con el veredicto de un jurado el miércoles, según el cual su empresa matriz Live Nation ha estado ejerciendo un monopolio perjudicial sobre grandes recintos de todo Estados Unidos.

Pero tendrán que esperar para ver si el veredicto conduce a cambios que hagan más asequibles los conciertos.

Estas son algunas cosas que hay que saber sobre el veredicto en esta batalla antimonopolio tan seguida:

Sin alivio inmediato para los asistentes a los conciertos

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La demanda, inicialmente liderada por el gobierno estadounidense del expresidente Joe Biden, acusaba a Live Nation de asfixiar a la competencia y bloquear a los recintos de utilizar múltiples vendedores de entradas. Días después del juicio, sin embargo, la administración del presidente Donald Trump anunció que llegaría a un acuerdo en sus demandas contra el gigante de los conciertos.

Algunos estados se unieron al acuerdo de 280 millones de dólares, que aún necesita la aprobación de un juez, pero más de 30 estados siguieron adelante con el juicio.

Un jurado federal de Nueva York determinó que Ticketmaster había cobrado de más a los clientes 1.72 dólares por entrada en 22 estados, cantidad que un juez podría ordenar devolver a la empresa. Esto podría costar a Live Nation cientos de millones de dólares.

“El veredicto del jurado no es la última palabra sobre este asunto”, dijo Live Nation en un comunicado el miércoles.

El veredicto no supone un alivio inmediato para los asistentes a los conciertos. Pero los Estados lo consideran un paso hacia la apertura del mercado a otras empresas, lo que aumentará la competencia y podría reducir ligeramente los precios.

“Puede que haya algunos dólares extra que lleguen por goteo a los consumidores que compraron entradas a través de Live Nation”, dijo Shubha Ghosh, profesor de Derecho de la Universidad de Syracuse que se centra en tecnología y derecho antimonopolio. “Que los precios de las entradas bajen a largo plazo, creo que depende en gran medida”.

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La sentencia podría costar a la empresa cientos de millones

El siguiente paso será determinar las sanciones. Además de los cientos de millones que Live Nation podría tener que pagar, las posibles sanciones podrían obligar a la empresa a vender algunos de sus locales. Live Nation posee, controla las reservas o tiene participaciones en cientos de locales, y su filial Ticketmaster es el mayor vendedor de entradas para espectáculos en directo del mundo.

Live Nation ha seguido insistiendo en que no es un monopolio.

La empresa predijo que una vez que se resuelva la fase de recursos del caso y se resuelvan las apelaciones, el resultado probablemente no será muy diferente del acuerdo alcanzado con el gobierno federal.

El Juez de Distrito de EE.UU. Arun Subramanian dijo a los abogados que se reunieran y entregaran una carta conjunta para la próxima semana en la que se proponga un calendario para los próximos pasos.

Los senadores instan al juez a examinar el acuerdo federal

Un grupo de senadores demócratas escribió al juez el miércoles después del veredicto, instándolo a examinar de cerca el acuerdo propuesto por la administración Trump con Live Nation antes de considerar otorgar su aprobación.

El acuerdo incluye un límite a las tarifas de servicio en algunos anfiteatros y nuevas opciones de venta de entradas que podrían permitir a promotores y locales utilizar también competidores de Ticketmaster, como SeatGeek, Eventbrite o AXS. Sin embargo, no separa a Ticketmaster de Live Nation, que era uno de los objetivos originales de la denuncia del Departamento de Justicia de 2024.

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Los senadores Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Cory Booker, Richard Blumenthal, Mazie Hirono y Peter Welch sostienen que el acuerdo “se negoció en circunstancias sospechosas” y no va lo suficientemente lejos como para restablecer la competencia o proteger a los clientes, los artistas y los locales independientes.

El Departamento de Justicia ha calificado el acuerdo de “beneficioso para todos”, y Live Nation ha manifestado su satisfacción por un acuerdo que aumenta el acceso de otros promotores.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.