Las autoridades de Tennessee pagarán 835,000 dólares para resolver una demanda interpuesta por un hombre que estuvo encarcelado durante más de un mes por una publicación en Facebook que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Aunque muchas personas en Estados Unidos perdieron su trabajo por comentarios en las redes sociales sobre la muerte de Kirk, el caso de Larry Bushart se destacó como un raro caso en el que ese tipo de discurso en línea condujo a un proceso penal. El agente de policía jubilado, de 61 años, pasó 37 días entre rejas antes de que las autoridades retiraran la acusación de delito grave contra él en octubre.

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Durante su estancia en la cárcel, Bushart perdió su trabajo posterior a la jubilación y se perdió su aniversario de boda y el nacimiento de su nieta, según una demanda federal que Bushart presentó en diciembre contra el condado de Perry, su sheriff y el investigador que obtuvo la orden de detención.

“Me complace que se hayan reivindicado mis derechos en virtud de la Primera Enmienda”, declaró Bushart en un comunicado en el que anunciaba el acuerdo el miércoles. “La libertad del pueblo para participar en el discurso civil es crucial para una democracia sana. Estoy deseando seguir adelante y pasar tiempo con mi familia”.

Bushart fue detenido en septiembre tras negarse a retirar los memes de Facebook en los que bromeaba sobre el asesinato de Kirk, que habían provocado una oleada de dolor entre los conservadores, incluso en el condado de Perry, cercano al domicilio de Bushart y que celebró una vigilia con velas.

El meme que Bushart publicó y que provocó su detención decía: “Esto parece relevante hoy...” y mostraba al presidente Donald Trump y las palabras: “Tenemos que superarlo”. Esa cita, explicaba el meme, la dijo Trump en 2024 tras un tiroteo escolar en el Perry High School de Iowa.

El sheriff del condado de Perry, Nick Weems, declaró a los medios de comunicación que la mayoría de los “memes de odio” de Bushart eran lícitos, pero que los residentes se alarmaron por el post sobre el tiroteo en la escuela, temiendo que Bushart estuviera amenazando a una escuela local, también llamada Perry County High School, aunque Weems dijo que sabía que el meme se refería a una escuela de Iowa.

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“Los investigadores creen que Bushart era plenamente consciente del temor que causaría su publicación y buscó intencionadamente crear histeria en la comunidad”, declaró Weems a The Tennessean el año pasado.

La fianza de Bushart se fijó en 2 millones de dólares antes de ser puesto en libertad cuando el caso atrajo la atención nacional.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.