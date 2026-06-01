El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 23 de junio el inicio de juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, por el asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto del año pasado, en el desvío Roberto Colón, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Ese día se tendrá que anunciar al tribunal si el juicio será por jurado o por tribunal derecho.

“Hay que esperar la documentación antes de tomar la determinación...como hemos discutido anteriormente esta es una joven que presenta unas características que hay que explicarle diferente. Nosotros tenemos que asegurarnos responsablemente que ella entienda las determinaciones que está tomando, porque esa no es una determinación que toma el abogado, sino la personas que estaría renunciando a sus derechos”, detalló la licenciada Rocío Revelles Ponce, en entrevista con “Las Noticias”.

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El proceso se había pospuesto mientras se solucionaban varias controversias entre el Ministerio Público y la defensa relacionada con el descubrimiento de prueba.

De hecho, el juez le concedió cinco días laborables a las fiscales para la entrega a la defensa de copia de unas querellas administrativas y unos vídeos que en un inicio se les había notificado que no existían, pero posteriormente aparecieron.

Entre los requerimientos se ha reclamado la entrega de vídeos de cámaras corporales de agentes con relación a una querella de vehículo hurtado y otros delitos menos graves, que involucra a testigos de la fiscalía por hechos ocurridos el mismo día del asesinato.

La licenciada María Soledad Sáez, de la Sociedad para Asistencia Legal, planteó en ese momento, que si el vídeo, hojas de advertencia o acuerdos no verbales con los testigos no se relacionaran con el caso las fiscales no se las hubiesen entregado.

La defensa afirmativa de inimputabilidad fue presentada el 30 de abril para que se permita a la acusada a presentar prueba pericial en el juicio a esos fines.

La acusada salió de prisión el 25 de marzo de 2026 al amparo de un habeas corpus al cumplirse más de 180 días encarcelada sin que comenzara su juicio

El caso cuenta con 64 testigos desde agentes de la Policía hasta peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Mientras que, la continuación del juicio en su fondo contra su progenitora por los mismos hechos, Elvia Cabrera Rivera, continuará este miércoles en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el contrainterrogatorio al agente Gerardo Berríos Padilla de parte del abogado de defensa Alberto Rivera.

El agente declaró el viernes pasado a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto que la ropa que le ocupó durante un allanamiento en su residencia ubicada en el barrio El Coquí en Aibonito, no era la misma que llevaba puesta la noche del crimen.

Su aseveración se basó en un vídeo de las cámaras de seguridad que fueron extraídos como evidencia de la Placita Martínez, uno de los negocios donde laboraba Cabrera Rivera y en el que aparece su hija Avilés Cabrera, también imputada por el crimen, llegando al lugar. Esto ocurrió un mes después.