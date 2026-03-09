El juez Juan A. Reyes Colón pautó para el 6 de abril el inicio del juicio contra Anthonieshka Avilés Cabrera por cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto del 2025 en Aibonito.

Durante el acto de lectura de sentencia la imputada estuvo representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce, quien se unió a la defensa nuevamente tras estar fuera por motivos de salud, y Athelyn Jiménez Emmanuelli, ambas de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

PUBLICIDAD

En esta etapa Revelles Ponce indicó que este lunes no harían ninguna alegación.

Se le otorgó el término de 10 días para que lo haga, pero de no ocurrir se le anotaría como no culpable.

Sobre la posibilidad que Avilés Cabrera quede en libertad mediante un recurso de hábeas corpus, ya que el 19 de marzo se cumplirán los seis meses desde que fue arrestada sin que sin que haya alcanzado la etapa de juicio, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, sostuvo que no es un mecanismo automático.

“Pudiera salir en hábeas corpus, lo que pasa es que en este caso en particular está un poquito cuesta arriba, por la edad de ella, y porque, precisamente, nos cuestionamos quién se va a hacer cargo de ella, porque su madre está confinada también (por el mismo caso)”, dijo a periodistas a su salida de la vista.

Aclaró que, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio tiene que evaluar previo a que el juez emita una excarcelación, aspectos como el lugar donde va a vivir, quién asumirá su custodia o si se le colocará supervisión electrónica.

El pasado 20 de febrero, la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para juicio.

Ese día en sus argumentos finales, el fiscal Velázquez Reyes explicó la diferencia entre un asesinato en primer grado, en segundo grado y atenuado, asegurando que se presentó prueba suficiente para sostener los cargos radicados, mientras que la defensa insistió en que la evidencia que desfiló en sala y los testimonios estuvieron plagados de inconsistencias.

PUBLICIDAD

El pasado 20 de febrero, la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para juicio.

Ese día en sus argumentos finales, el fiscal Orlando Velázquez Reyes explicó la diferencia entre un asesinato en primer grado, en segundo grado y atenuado, asegurando que se presentó prueba suficiente para sostener los cargos radicados, mientras que la defensa insistió en que la evidencia que desfiló en sala y los testimonios estuvieron plagados de inconsistencias.

“Aquilatados dichos testimonios, su credibilidad y probabilidad, a la luz del derecho vigente en esta etapa de los procedimientos, establecemos que el Ministerio Público ha cumplido con la carga probatoria para una determinación de causa en los delitos según fueron imputados”, sostuvo Córdova Ponce.

La víctima fue agredida con un objeto punzante que le provocó la muerte. Por el crimen, además de Anthonieska (18), está acusada su progenitora, Elvia Cabrera.

El último testigo en declarar fue el patólogo forense, el Dr. Javier Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien confirmó que no se encontró muestras del perfil genético de Anthonieshka en el raspado de uñas de las manos de Gabriela Nicole.

El experto había revelado durante la vista preliminar de Elvia que la herida de arma blanca que le causó la muerte le perforó la punta (ápice) del corazón.

En total, la adolescente recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, cuatro en el tórax una de las cuales, de cinco centímetros de profundidad le causó a muerte; cinco en el muslo y glúteo izquierdo y otra en la parte posterior del antebrazo derecho que podría ser de defensa, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad.

PUBLICIDAD

De la cantidad de heridas, Serrano respondió que se puede inferir que existía la intención de causar la muerte a una persona que está indefensa.

El tipo de herida explicó, permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable, lo que le ocasionó la muerte.

“Eventualmente, perfora el saco pericárdico, que es el saco que recubre el corazón y eventualmente perfora el ápice del corazón y produce una perforación de aproximadamente un centímetro y penetra la hoja del arma utilizada al interior de la cavidad ventricular, lo cual permite entonces que la sangre que está en el interior del corazón bombeándose buena parte de ella sale al saco pericárdico y a su vez también a la cavidad toráxica izquierda y la derecha y esa eventualmente es la única herida que va a contribuir significativamente a producir la muerte”, detalló el patólogo forense.

A preguntas de la fiscal Silda M. Rubio, en torno a si se utilizó solo un arma punzante o varias. “En términos de las descripciones yo no puedo descartar que haya sido utilizada más de un arma porque pudieran haber sido más de una que fueran similares, pero tampoco puedo descartar que haya sido una sola arma.