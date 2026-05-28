La jueza superior Sylkia Carballo Nogueras, del Tribunal de Caguas, señaló para el 22 y 23 de junio, el inicio del proceso para la desinsaculación del jurado en el juicio contra Christian Serrano Rosario, acusado por el crimen de su hijo Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, de cinco años, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Estos días el tribunal y las partes interrogan a un grupo de candidatos para seleccionar a las personas que finalmente integrarán un jurado. Su propósito es evaluar su capacidad legal y garantizar que sean imparciales.

Los hechos ocurrieron en la víspera del Día de Reyes, este 5 de enero, en su residencia del sector El Tamarindo, en ese municipio mientras estaba al cuidado de su padre.

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Durante una vista sobre el estado de los procedimientos que se llevó a cabo hoy su defensa legal anticipó que hará una alegación de inimputabilidad mediante la cual se debe demostrar que el acusado al momento de los hechos no tenía la capacidad mental para comprender la ilegalidad de su conducta.

Para demostrarlo Serrano Rosario será evaluado por un perito, mientras que, la fiscalía anunció que el Departamento de Justicia (DJ) contrató al psiquiatra forense, Dr. Raúl López, para evaluar los estudios y sus conclusiones.

El 30 de marzo, la a jueza Mibari L. Rivera Sanfiorenzo, del Tribunal de Caguas, determinó causa para juicio contra Serrano Rosario, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La primera testigo en declarar en la vista preliminar fue la investigadora forense, Jean Marie Velázquez Claudio, quien describió la sangrienta escena con la que se encontró al momento de recopilar, junto al equipo de trabajo, la evidencia. Explicó que había sangre en la puerta principal, en el piso del comedor, cocina, pasillo y el cuarto principal.

“Ahí veo un menor de edad sin vida, con mucha sangre, un cuarto con una cama repleta de sangre y con órganos expuestos... en la primera inspección ocular lo más que se notaba era una herida grande en el área izquierda del pecho, tenía todo el pecho, lado corazón, lado izquierdo, abierto”, detalló Velázquez Claudio.

El cadáver también presentaba seis heridas de arma blanca que, de acuerdo con su conocimiento, son las que traspasan de la parte del frente. Encontró en el piso de la habitación un tejido humano, un cuchillo en la cocina y en el zafacón lo que entendió que eran dos órganos humanos.

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El día de los hechos, Elisa Rodríguez, madre de la víctima, salió a una farmacia porque el niño se encontraba enfermo y luego visitó otra para conseguir el medicamento que buscaba.

Cuando regresó al hogar, observó sangre en la entrada y pensó que el imputado se había hecho daño y se había ido de la casa.

“Cuando llego, que me asomo al cuarto, veo al nene en esta posición como con unas tripitas por fuera… no tuve la valentía de acercarme al nene, yo solamente lo vi de lejos y vi que él estaba allí y yo empecé a gritar ‘¡por qué me hiciste esto, a Christian!’”, relató la progenitora con un nudo en la garganta, mientras que el padre del niño bajó la cabeza sobre el escritorio de la sala.