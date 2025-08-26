Un adulto mayor fue atropellado esta tarde en el kilómetro 106.2 de la carretera PR-3, en el barrio La Pica de Maunabo.

Según el informe de novedades de la Policía, el accidente se reportó a las 2:52 p.m. de hoy, martes, cuando el peatón de entre 65 a 70 años, fue impactado por un automóvil marca Mitsubishi Mirage, color negro y del año 1997.

El hombre resultó con heridas de gravedad, por lo que fue atendido por paramédicos en la escena y lo trasladaron al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Su condición es de cuidado.

El conductor se detuvo en la escena.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao tienen a cargo la investigación.