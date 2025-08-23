Un conductor de 40 años dejó anoche a varias personas con “heridas leves”, luego de que los atropellara frente al negocio Little House Sport Bar de Villalba, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 9:23 p.m. y, según la Uniformada, el conductor estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El informe policiaco detalla que los hechos ocurrieron cuando el conductor se disponía a estacionarse en retroceso, frente al mencionado negocio. Se alega que este perdió el control del vehículo Kia Rio, color blanco, del año 2023, por lo que chocó contra varias mesas del local.

Se indicó que “algunos” clientes resultaron lesionados, pero no se detalló la cantidad. Estos fueron transportadas a una institución hospitalaria para ser atendidos por el médico de turno.

La Policía indicó que, “al momento, se desconocen sus condiciones”.

Mientras, “la agente Miriam Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, le realizó la prueba de alcohol, arrojando .12% de alcohol en su organismo, poniéndolo bajo arresto”, informó la Policía.

El por ciento mínimo de alcohol autorizado por la Ley de Vehículos y Tránsito para conducir es de .08%.

Ante esta accidente, el negocio publicó un comunicado oficial en su red social de Facebook en el que lamentan lo sucedido.

“Queremos informar que el incidente ocurrido en la noche de ayer viernes 23 de agosto en nuestras instalaciones fue el resultado de un accidente causado por un conductor fuera de control y no en condiciones normales. Lamentablemente, se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho, quienes recibieron atención médica inmediata. Nos solidarizamos profundamente con ellas y sus familias, y estamos colaborando con las autoridades en todo lo necesario. Este lamentable suceso fue completamente ajeno a nuestras operaciones y escapó de nuestro control. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y la comunidad en general”, indicaron.

El establecimiento dijo que agradece la comprensión y apoyo de su clientela.