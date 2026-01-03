Un hombre de 54 años y residente de Naranjito fue atropellado anoche por un conductor que se dio a la fuga, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:46 p.m., el kilómetro 1.6, de la carretera PR-829, en Toa Alta.

“De acuerdo a la información preliminar, mientras un hombre identificado como Alberto Rivera Espinel, de 54 años y residente en el municipio de Naranjito, se disponía a cruzar la carretera, el conductor de un vehículo de color negro no le cedió el paso, impactando el mismo, resultando con heridas de gravedad”, dice el informe policiaco.

El peatón fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria. La doctora Cristina Joy informó que su condición es grave.

La Policía indicó que, “al momento, se desconoce información adicional del vehículo y del conductor, el cual se marchó del lugar sin dejar dato alguno”.

El agente José Morales, adscritos a Patrullas Carretera Bayamón, y el fiscal Iván Rivera investigaron preliminarmente y refirieron al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja el caso.