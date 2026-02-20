La División de Agresiones del CIC de Aguadilla, investigó una querella radicada en la tarde de ayer, jueves, tras un hombre ser atropellado y herido de bala, en el sector Las Vegas, del barrio Calabazas en San Sebastián.

El incidente ocurrió a eso de las 4:40 p.m. tras una discusión por motivos no revelados, en la que Xavier A. Nieves Vega de 37 años y residente de San Sebastián, fue impactado por un vehículo Hyundai Brio del año 2004.

El conductor salió y le disparó en dos ocasiones hiriéndolo en el brazo izquierdo y el abdomen, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Nieves Vega fue transportado por paramédicos al hospital San Carlos en Moca y posteriormente fue recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición fue descrita como estable.

El sospechoso de 37 años se encuentra detenido.

El agente Juan R. Acevedo, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, tiene a su cargo la investigación y estará consultando el caso con la fiscalía durante la mañana de hoy, para la posible radicación de cargos correspondientes.