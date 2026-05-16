Un hombre que conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes atropelló a una mujer cerca a un negocio de San Juan, ocasionando su muerte en el acto informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:42 a.m. de este sábado, en la carretera PR-1, del barrio Quebrada Arena, cerca del negocio El Tequilón, en San Juan.

El informe policiaco detalla que “el conductor, identificado como William Nuñez, transitaba por la vía antes mencionada y al llegar al kilómetro 25.7, no se percató de una peatona que se encontraba cruzando la vía. La mujer, la cual no ha sido identificada, fue impactada con la parte frontal del auto provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”.

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Se destacó que “la perjudicada cruzaba la vía en un lugar donde no hay acceso peatonal”.

Mientras, al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar el consumo de bebidas embriagantes. La misma arrojó .113%. El mínimo permitido por ley para conducir es .08%.

La Policía informó que “al conductor se le leyeron las advertencias de ley”y fue transportado hacia la División de Patrullas de Carreteras San Juan. No se precisó si le radicarán cargos.

El agente Ángel Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, y la fiscal María S. Cruz Colón se hicieron cargo de la investigación.

Por otro lado, a las 4:29 a.m. de hoy se registró un accidente fatal en el que un joven de 19 años falleció al estrellarse a un poste de concreto. Los hechos ocurrieron en la avenida La Fuente, frente a la urbanización Fuente Imperial, en Toa Alta.

El informe policiaco señala que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente. Al llegar los agentes a la escena, se alegó que mientras un hombre identificado como Yahir Castro Estrella, de 19 años y residente en Bayamón, conducía un vehículo Toyota, modelo Corolla, color gris, del año 2010, por el lugar antes mencionado, perdió el control y dominio del volante, saliendo de la vía de rodaje hacia el área verde e impactando un poste de concreto”.

Castro Estrella resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

El agente Melvin Candelario, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscrito a Patrullas Carreteras Bayamón, y la fiscal Alexandra Villaman se hicieron cargo de la investigación.