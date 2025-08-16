Conductor choca contra ciclista y después lo atacó a puños
El agresor huyó.
PUBLICIDAD
Un ciclista, que transcurría por la carretera PR-904 de las parcelas Martorell del barrio Limones en Yabucoa, fue impactado ayer, viernes, por un conductor, quien luego lo agredió a puños.
El ciclista, de 44 años y vecino de Yabucoa, alegó a las autoridades que, al llegar al puente de la vía, una guagua “tipo ‘pickup’” le chocó.
Luego, el conductor se desmontó y lo agredió con los puños en el rostro antes de marchar.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de la agresión.
El hombre fue transportado a una institución hospitalaria del área. Al momento, no se ha ofrecido información sobre su condición.
El agente Juan P. Colón estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con la investigación correspondiente.
El agente Víctor Meléndez, adscrito a la división de Servicios Técnicos del CIC, tomó 20 fotografías como parte de la documentación del caso.