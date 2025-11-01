Un conductor de 82 años impactó en la mañana de este sábado a varios consumidores que estaban congregados a la entrada de un pulguero en Las Piedras, informó la Policía.

En el informe policiaco se detalló que hubo un total de siete personas afectadas, de las cuales cinco fueron transportadas para recibir atención médica. Una persona sufrió fracturas, dijo la Uniformada.

La Policía precisó en su informe que el accidente fue ocasionado “por un conductor de 82 años que, mientras conducía un vehículo Suzuki XL7, año 2002, color negro, perdió el control del volante al sufrir un percance de salud”.

Añade que “la propietaria del terreno indicó que el conductor intentaba ingresar al área cuando impactó con la parte frontal de su vehículo la parte posterior lateral de otro automóvil. Posteriormente, embistió a varios adultos mayores que se encontraban en el lugar, provocó daños a carpas de comerciantes ambulantes y chocó con otro vehículo estacionado, cuyo conductor permanecía en el interior”.

El “accidente de auto con peatones” ocurrió a eso de las 6:46 a.m. en el kilómetro 17.0, de la carretera PR-183, en el barrio Montones I.

El informe policiaco detalla que una llamada recibida mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre el incidente.

Agentes de la Policía, personal de Rescate y paramédicos atendieron la escena.

De los heridos, se informó que “la mayoría fue evaluada en condición estable, excepto un hombre de 71 años, a quien el médico de turno diagnosticó fracturas en el brazo izquierdo y la cadera derecha. Su condición fue descrita como estable”.

Mientras, se indicó que “el conductor fue atendido en una instalación médica, donde se confirmó que había sufrido un episodio de salud”.

La agente Elizabeth Morales está a cargo de la investigación.