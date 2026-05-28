Un conductor se querelló anoche del robo de dinero del interior de su vehículo en el estacionamiento del negocio La Hacienda, localizado en la avenida Los Romeros, en Caimito.

Según el perjudicado, cuando regresó a su guagua Ford F-150 y del año 2017, se percató que alguien había forzado la cerradura de una de las puertas y se percató que le robaron $2,500 del interior.

La Policía Municipal de San Juan tiene a cargo la pesquisa.