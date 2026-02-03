Conductor es víctima de “carjacking” en gasolinera de Salinas
El querellante no resultó herido.
Un robo mediante “carjaking” se reportó durante la noche de ayer, lunes, en la gasolinera American, localizada en el kilómetro 91.2 de la carretera PR-1, en Salinas.
De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 9:37 p.m. tras el conductor de un automóvil Kia Seltos, color azul y del año 2024, estacionarse en una de las bombas para echar gasolina.
Su acompañante permaneció en el vehículo cuando dos hombres se le acercaron y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego la obligaron a bajarse.
Los ladrones huyeron en el carro con la tablilla KJB-158, en cuyo interior había una cartera con documentos personales.
No se reportaron heridos.
El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.