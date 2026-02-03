Un robo mediante “carjaking” se reportó durante la noche de ayer, lunes, en la gasolinera American, localizada en el kilómetro 91.2 de la carretera PR-1, en Salinas.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 9:37 p.m. tras el conductor de un automóvil Kia Seltos, color azul y del año 2024, estacionarse en una de las bombas para echar gasolina.

Su acompañante permaneció en el vehículo cuando dos hombres se le acercaron y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego la obligaron a bajarse.

Los ladrones huyeron en el carro con la tablilla KJB-158, en cuyo interior había una cartera con documentos personales.

No se reportaron heridos.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.