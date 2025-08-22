Un conductor se querelló anoche tras ser víctima de robo mediante la modalidad de “carjacking” en la calle Caribe, del barrio La Playa, en Guayanilla, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 11:30 p.m. de ayer, jueves, mientras se encontraba compartiendo con un amigo en el área de los gazebos, se le acercaron dos pistoleros vestidos de negro, que le piden que tire las llaves del vehículo al suelo.

Uno de los asaltantes las recogió y le llevaron su guagua Nissan Pathfinder, color azul, del año 2001 y con tablilla KHC-442.

Además, le robaron una cartera color negra con $400 en efectivo y documentos personales.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a los perjudicados.

Esta querella fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.