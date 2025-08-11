Un conductor le disparó a una patrulla municipal para escapar de una intervención durante la tarde de ayer, domingo, en el kilómetro 4 del expreso Chayanne (PR-203), en San Lorenzo.

De acuerdo con informes preliminares, a eso de las 5:30 p.m., el policía municipal Gabriel Zayas le dio el alto a un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, del año 2019 y con la tablilla JDN-408, que transitaba de San Lorenzo a Gurabo, ya que tenía gravamen de desaparecido desde marzo de 2025.

Al acercarse la patrulla al carro, el conductor emprendió la marcha y disparó hacia la patrulla municipal Dodge Durango, color negro y del año 2025. Una de las balas alcanzó el espejo retrovisor del lado del conductor. El policía municipal también repelió la agresión.

[POLICÍA MUNICIPAL] La tecnología adquirida para nuestra uniformada comienza a dar resultados positivos. En la tarde de hoy una de nuestras patrullas detectó un vehículo sin marbete en la PR-203 (Chayanne) que resultó ser hurtado. Al intervenir con el vehículo este se dio a la huida abriendo fuego contra el oficial. Este repelió la agresión y le dio persecución hasta recuperar el vehículo abandonado en la PR-931. Solicitamos la cooperación ciudadana para dar con los responsables de esta agresión en contra de nuestros policías. Si conoce alguna información puede llamar de manera confidencial al 787-343-2020. @fans destacados Fans destacados Posted by Municipio de San Lorenzo on Sunday, August 10, 2025

La investigación a cargo de la División de Vehículos Hurtados de Caguas los condujo hacia el sector Los Álamos, en San Lorenzo, donde ocuparon el vehículo abandonado en un terreno. El mismo presentaba impactos de bala y fue sellado para fines de investigación. Al presente no se han reportado heridos.