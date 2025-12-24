Agentes de la División de Patrullas de Carreteras área de Ponce, investigaron un accidente de tránsito de carácter fatal, reportado al filo de la medianoche en la carretera PR-371, del barrio Almácigo Bajo, en Yauco.

Surge de la investigación, que Ricardo Collado Vega de 45 años y residente en ese municipio, conducía el vehículo marca BMW, modelo M3, color gris y del año 2021, a una velocidad que no le permitió ejercer el control y dominio del volante e impactó de frente una verja de concreto y hierro, aledaño a una residencia.

El conductor resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue transportado por paramédicos de la compañía Medical Transport al hospital Pavía en Yauco, donde el médico de turno certificó ausencia de signos vitales.

El agente Julio Lugo Malavé y la fiscal Yamillete Feliciano, investigaron el accidente.