El joven que falleció en un accidente de tránsito en La Parguera, Lajas, a las 2:19 p.m. del jueves, Día de Acción de Gracias, fue identificado como Ángel A. Alvino López, de 17 años y residente del municipio, informó la Policía.

Según las autoridades, Alvino López conducía un Hyundai Brio blanco del 2001 junto a un menor de 16 años, presuntamente en dirección contraria por la carretera 304.

Al llegar al kilómetro 1.5, Alvino López se encontró de frente con una guagua Hyundai Kona blanca del 2018, conducida por Yessenia Valles López, lo que provocó el impacto fatal.

El menor de 16 años que viajaba con Alvino López sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital del área.

A Valles López se le realizó la prueba de aliento, la cual resultó negativa.

La investigación quedó a cargo del agente Santos Martell, adscrito a Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto al fiscal Iván Blondet.